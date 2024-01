Avatar 3 sarà più grande di quanto possiate immaginare, parola di Sam Worthington

Dopo le anticipazioni su Avatar 3, 4 e 5 fornite da James Cameron, anche l'attore protagonista del franchise Sam Worthington è tornato a parlare del futuro della saga, focalizzando la sua attenzione sul terzo episodio in arrivo nel 2025.

Nel corso di una recente intervista promozionale con People, infatti, l'interprete di Jake Sully ha dichiarato che nelle prossime settimane i lavori su Avatar 3 ripartiranno, con una lunghissima post-produzione che accompagnerà il progetto fino alla data d'uscita fissata per il 19 dicembre 2025, ma ha anche anticipato che il film sarà molto più grande di quanto si possa immaginare: dichiarazioni decisamente importanti, considerato che tutta la carriera di James Cameron è stata all'insegna di questa filosofia di cinema. “Torneremo a lavorarci tra un mese ma già ora posso dirvi che sarà un film molto grande. Sarà molto più grande di quanto possiate immaginare."

Sam Worthington, nei panni di Jake Sully, sarà il protagonista di Avatar 3 insieme a Zoe Saldaña e Kate Winslet. A proposito della saga, James Cameron ha confermato a novembre scorso che Avatar 3 uscirà per Natale 2025 dopo il recente rinvio voluto dalla Disney che lo ha spostato dalla data d'uscita iniziale di Natale 2024: le riprese del terzo film hanno avuto luogo durante la produzione di Avatar: La via dell'acqua, nella quale il regista ha trovato spazio anche per le riprese del primo atto di Avatar 4.

Avatar 3 utilizzerà il fuoco come "entità simbolica", secondo l'autore, con una nuova tribù e una nuova cultura che ruotano specificatamente attorno a questo concetto.