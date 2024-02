Avatar 3 sarà pazzesco, ma Avatar 4 e 5 saranno folli: parla Zoe Saldana

La saga di Avatar è tornata sul set, come dimostrato dalla recente foto di Stephen Lang, ma in attesa dell'uscita di Avatar 3 a dicembre 2025 la co-protagonista Zoe Saldana ha anticipato qualche dettaglio in più sui prossimi capitoli dell'opera creata da James Cameron.

Nel corso di una nuova intervista con Collider, infatti, l'attrice - l'unica persona al mondo ad aver lavorato a quattro film da oltre due miliardi di dollari d'incasso al box office globale, ovvero Avatar, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame e Avatar: La via dell'acqua - ha dichiarato: "Il futuro della saga sarà fantastico. Avatar 3 sarà fantastico, e Avatar 4 e 5 saranno semplicemente pazzeschi. È vero ciò che hanno detto James Cameron, Jon Landau e Sam Worthington nelle loro recenti interviste. Saranno dei film assurdi. Noi siamo rimasti tutti sbalorditi dai piani di James: dovete capire che questa è la sua eredità. Tutto il mondo pensava che sarebbe stata Titanic, ma in realtà la sua opera principale resterà Avatar, e per noi far parte di qualcosa di così innovativo e pionieristico, beh, diventerà anche la nostra eredità. Quindi sono davvero entusiasta dei prossimi film. Ritorneremo al lavoro la prossima settimana, e non vedo l'ora di rivedere tutti."

Attualmente non è chiaro per cosa il cast 'tornerà a lavoro' la prossima settimana, dato che in precedenza James Cameron aveva dichiarato che le riprese di Avatar 4 e 5 sarebbero iniziate dopo l'uscita di Avatar 3 nelle sale, e che le riprese di Avatar 3 si erano concluse in vista di un lunghissimo lavoro di post-produzione: tuttavia bisogna tener conto che i lavori su Avatar 4 sono già iniziati ai tempi delle riprese di Avatar: La via dell'acqua, per alcune scene con gli attori più giovani (che nel frattempo sarebbero invecchiati), dunque è possibile che Cameron abbia bisogno di riprese aggiuntive per entrambi i progetti.

Avatar 3, 4 e 5 usciranno rispettivamente nel dicembre 2025, 2029 e 2031. Nel frattempo, a proposito di eredità, scoprite quali saranno i prossimi film di James Cameron.