Avatar 3 non durerà 9 ore, James Cameron chiude la questione: 'Piuttosto mi sparo'

Avete presente il rumor sulla durata di 9 ore per Avatar 3 o una sua possibile versione estesa per Disney+ che aveva preso a circolare online qualche tempo fa e che in questi giorni è tornato prepotente sui social? Ebbene, James Cameron ha definitivamente chiuso la questione.

Nel corso di una recente intervista con Temple of Geek per la vittoria dei Saturn Awards 2024, il regista canadese ha fatto ridere tutti i presenti quando ha commentato la cosa, spiegando che piuttosto che doversi sobbarcare il lavoro per una mini-serie da nove ore di Avatar 3 è pronto a spararsi e a farla finita una volta per tutte: "Se dovessi mai fare una cosa del genere, probabilmente mi fermerei da solo mettendomi un fucile a canne mozze in bocca!". Una frase un po' forte, ma che certamente pone fine alla questione una volta per tutte.

Inoltre il regista ha anche ammesso che il rumor è nato probabilmente da una sua dichiarazione un po' confusionaria sull'a dir poco caotica produzione contemporanea di Avatar 3, Avatar 4 e Avatar 5, quando nel rispondere ad una domanda della stampa disse che "stava preparando 9 ore di materiale per il nuovo Avatar", intendendo però che quelle nove ore sarebbero state divise tra i tre capitoli in uscita.

Ricordiamo che Avatar 3 uscirà il 19 dicembre 2025, seguito da Avatar 4 il 21 dicembre 2029 e Avatar 5 il 19 dicembre 2031: per maggiore informazioni potete consultare il calendario aggiornato delle prossime uscite Disney.