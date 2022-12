Avatar 3: tutte le trame con cui La via dell'acqua anticipa il terzo film della saga

Molto prima dell'uscita di Avatar La via dell acqua, tutto il mondo sapeva già che la saga di Pandora creata da James Cameron sarebbe tornata con tanti nuovi sequel in uscita al cinema ogni due anni.

Ora, dopo aver già anticipato tutto quello che sappiamo su Avatar 3 e quali saranno i nuovi attori di Avatar 3 (tra i quali Michelle Yeoh e Vin Diesel), oggi vogliamo puntare i riflettori sui fili narrativi che da Avatar: La via dell'acqua portano direttamente al prossimo episodio. Chiaramente di seguito incontrerete grossi spoiler sulla trama del nuovo film di James Cameron, quindi procedete nella lettura a vostro rischio e pericolo.

Neanche a dirlo, ci sono tantissimi elementi della trama di Avatar: La via dell'acqua che rimandano al terzo capitolo: il più importante è il fatto che Jake (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldana) vengono invitati, loro e tutta la loro famiglia, ad unirsi definitivamente alla tribù dell'acqua dei Metkayina, capeggiati da Ronal (Kate Winslet) e Tonowari (Cliff Curtis). Ciò avviene dopo la conclusione della clamorosa battaglia navale che segna il climax del film, al termine della quale il 'nuovo' colonnello Miles Quaritch viene salvato da suo figlio Spider: un altro tassello fondamentale in vista del terzo capitolo, con Quaritch che chiaramente tornerà a caccia dei Sully e aiutare il generale Frances Ardmore (Edie Falco) con i suoi piani per la colonizzazione di Pandora.

Da tenere d'occhio anche come evolverà la sottotrama sulla caccia ai tulkun (le balene di Pandora) per raccogliere il loro succo cerebrale noto come Amrita, una sostanza preziosissima sulla Terra perché blocca completamente l'invecchiamento umano. Infine, un altro enorme filo conduttore della trama lasciato in sospeso prima di Avatar 3 è il segreto sulla nascita di Kiri, il nuovo personaggio interpretato da Sigourney Weaver: come rivela il film, infatti, Kiri è nata dall'Avatar della dottoressa Grace Augustine, morta (incinta) nel primo film ma incinta. Non è ancora chiaro come sia nata Kiri, ma Avatar 2 gioca molto su una possibile Immacolata Concezione, con Kiri che mostra anche dei poteri unici per entrare in contatto con Eiwa, la divinità di Pandora che 'controlla tutte le cose'. Bisogna a questo proposito notare che tra i titoli leak per i sequel di Avatar, ritenuti autentici, il quinto episodio era denominato "Avatar: The Quest for Eywa", il che lascia presumere che le abilità di Kiri legate alla divinità dei Na'vi assumeranno maggiore centralità in futuro.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.