Avatar 3: da Michelle Yeoh a Vin Diesel, tutte le star già annunciate per il prossimo film

Tra l'elenco di tutto quello che sappiamo su Avatar 3 pubblicato sui nostri canali nella giornata di ieri, abbiamo volutamente lasciato da parte il capitolo dedicato al cast di new entry per la saga di Avatar allo scopo di dedicargli un'attenzione particolare.

Dovete sapere, infatti, che James Cameron ha già annunciato diverse superstar mondiali per i sequel di Avatar del 2009, ma molti di loro non si sono visti tra i protagonisti di Avatar La via dell acqua: questo perché i loro personaggi faranno parte del viaggio della famiglia Sully a partire proprio dal terzo episodio.

Avatar 3 infatti vedrà il ritorno di Sam Worthington e Zoe Saldaña, rispettivamente nei panni di Jake e Neytiri, ma anche quelli di Sigourney Weaver, Britain Dalton, Trinity Jo-Li Bliss — che interpretano rispettivamente Kiri, Lo'ak e Tuk, i figli di Jake e Neytiri — e Jack Champion nei panni di Spider. A loro si unirà poi Stephen Lang nei panni del nuovo Quaritch, Kate Winslet nei panni di Ronal, Cliff Curtis nei panni di Tonowari e Bailey Bass nei panni di Reya, tutti già incontrati in La via dell'acqua come personaggi di spicco del nuovo clan dei Metkayina. Infine, da The Way of Water rivedremo anche Brendan Cowell, Jemaine Clement e Edie Falco.

Passando alle novità, invece, sappiate che Avatar 3 introdurrà una pletora di nuovi personaggi. Tra queste il primo nome di spicco è quello di Oona Chaplin, star di Game of Thrones nipote di Charlie Chaplin e pronipote di Eugene O'Neill, che è stata scelta per interpretare il personaggio Varang, che apparirà in tutti i prossimi sequel della saga a partire dal terzo capitolo. Nel threequel esordirà anche la star di Harry Potter David Thewlis, che si unirà nei panni di un personaggio Na'vi attualmente sconosciuto, e che tornerà pure lui nei successivi capitoli. A completare gli esordi del cast ci sarà anche Michelle Yeoh, superstar del cinema cinese nota in occidente soprattutto per Police Story 3, La tigre e il dragone, Il domani non muore mai e il recente Everything Everywhere All At Once, che interpreterà la scienziata Dr. Karina Mogue nel terzo e nei successivi film Avatar.

Infine, su Pandora arriverà anche Vin Diesel: non è ancora chiaro in quale capitolo esordirà la star di Fast & Furious né quale personaggio sarà chiamato ad interpretare, l'attore in persona ha confermato di essere stato sul set di James Cameron e di avere in programma delle riprese per uno dei capitoli in arrivo.



Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.