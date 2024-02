Avatar 3, Jon Landau conferma: 'Torneranno due personaggi morti nel primo film'

James Cameron ha confermato che Avatar 3 non durerà 9 ore in nessuna versione, né alternativa né in mini-serie streaming per Disney+, ma certamente il film offrirà tanto materiale ai fan di Pandora, incluso il ritorno di due personaggi morti nel primo episodio del 2009.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, infatti, il co-produttore di Avatar Jon Landau, collaboratore di lunga data di James Cameron, ha confermato che in Avatar 3 ci saranno anche Laz Alonso e Wes Studi, interpreti rispettivamente di Tsu'tey, il padre di Neytiri, e di Eytukan, iconico guerriero degli Omatikaya, con i quali il protagonista Jake Sully incrociava il suo cammino nella prima indimenticabile avventura su Pandora: “È bellissimo riavere Laz e Wes tra di noi per un po’ di sana performance capture” ha scritto il produttore nel post, a corredo di una foto che lo ritrae insieme ai due attori.

Considerato che sia Tsu'tey che Eytukan trovavano la morte durante il primo Avatar, è possibile che Avatar 3 includerà delle scene flashback risalenti alla timeline del film originale o addirittura a prima dell'arrivo di Jake Sully su Pandora (dal punto di vista di Neytiri, magari?) oppure i due guerrieri Na'vi torneranno tramite le visioni di Eywa che in Avatar: La via dell'acqua consentono una connessione col passato? Staremo a vedere.

Per altri contenuti guardate la nuova foto dal set di Avatar 3, le cui riprese aggiuntive sono attualmente in corso. Il film è atteso nelle sale per il 18 dicembre 2025.