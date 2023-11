Avatar 3, James Cameron svela: 'Riprese finite, ora 2 anni di post-produzione'

La produzione di Avatar 3 è in pieno svolgimento, ma in queste ore il regista James Cameron ha reso noto un grosso aggiornamento sulle tempistiche relative all'attesa dell'uscita del nuovo film dell'acclamata saga fantascientifica.

Intervenendo da una conferenza di settore in Nuova Zelanda, l'autore ha spiegato che le riprese del film sono completate e che da adesso Avatar 3 entrerà in un lungo processo di post-produzione che durerà 2 anni: il film, lo ricordiamo, come anche confermato dal nuovo calendario delle uscite Disney arriverà al cinema il 19 dicembre 2025.

James Cameron ha già accennato cosa aspettarsi da Avatar 3: in primo luogo, per la prima volta Jake Sully non sarà più il protagonista principale né il narratore del film, dato che questo ruolo passerà alla 'prossima generazione' e sarà incarnato dal figlio Lo'ak, interpretato da Britain Dalton. Inoltre, l'autore ha confermato che in Avatar 3 sarà esplorato un nuovo habitat di Pandora, con la regione del fuoco e un nuovo clan di Na'vi, i Na'vi delle Ceneri, diversi da tutti i Na'vi visti finora perché crudeli e cattivi: insieme a loro, la saga introdurrà una nuova fazione di umani 'buoni', elemento che promette di ribaltare la dialettica di giusto e sbagliato vista nei primi film.

In precedenza per Avatar 3 si era parlato di una versione da 9 ore che avrebbe visto la luce su Disney+ come mini-serie tv, un progetto nato dalla quantità di materiale girata da James Cameron per il nuovo film (la CGI e la post-produzione sarà sviluppata anche per le scene che verranno escluse dal montaggio finale, per il quale si prevede una durata di tre ore) e che avrebbe riempito il gap per l'uscita di Avatar 4 e Avatar 5: il quarto capitolo della saga è infatti previsto per il 2029, quattro anni dopo Avatar 3, mentre l'ultimo episodio uscirà nel 2031, quando James Cameron sarà arrivato alla soglia dei 75 anni.