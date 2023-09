Avatar 3, James Cameron ha in mente un ribaltamento di Terminator 2? Cosa sappiamo

Qualche settimana fa abbiamo provato a mettere insieme tutto quello che sappiamo di Avatar 4, ma senza voler correre troppo in avanti con gli anni che dire allora di Avatar 3, il sequel di Avatar: La via dell'acqua?

Come saprete, Avatar 3 è stato posticipato a dicembre 2025 durante uno degli ultimi aggiornamenti del calendario uscite della Disney (che ha fornito anche nuove date di uscita per Avatar 4 e Avatar 5, ora attesi rispettivamente per il 21 dicembre 2029 e il 19 dicembre 2031), ma allo stesso tempo sappiamo già che il film è (quasi) completo, dato che James Cameron e la sua troupe lo hanno girato contemporaneamente ad Avatar: La via dell'acqua.

Proprio per questo motivo, nei mesi successi all'uscita de La via dell'acqua James Cameron in persona ha fornito alcune piccole anticipazioni su Avatar 3, e durante un'intervista con il sito francese 20 Minutes l'autore ha spiegato che il prossimo capitolo della saga introdurrà un'importantissima variazione nel franchise: la tribù dei Na'vi delle Ceneri, la cosiddetta 'Ash Tribe', descritta come un clan di Na'vi sanguinari e violenti che non saranno in alcun modo alleati della famiglia Sully, anzi, finiranno col diventare i villain del film (probabilmente alleandosi con la RDA).

In questo modo, è possibile che James Cameron voglia aggiornare la sua filmografia offrendo al pubblico un ribaltamento del famoso colpo di scena di Terminator 2: Il giorno del giudizio, nel quale il personaggio di Arnold Schwarzenegger diventava un alleato della protagonista Sarah Connor dopo che invece nel primo film era stato il villain. Allo stesso modo, la tribù dei Na'vi delle Ceneri offrirà una versione alternativa dei Na'vi, che nei precedenti film della saga sono stati descritti solo come vittime degli abusi degli umani, consentendo al mondo di Avatar di espandersi ulteriormente e assottigliare il confine tra buoni e cattivi e giusto e sbagliato. Non a caso, in Avatar 3 saranno introdotti anche nuovi umani buoni alleati dei Sully.

Per altri contenuti, guardate i primi concept art ufficiali di Avatar 3.