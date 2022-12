Avatar 3, James Cameron conferma:'Ci saranno culture Na'vi diverse da quelle mostrate'

Avatar: La via dell'acqua ha mostrato un punto di vista differente sui Na'vi rispetto al primo film. Dalle foreste si è passati all'acqua, come esplicita anche il titolo del sequel. In vista di Avatar 3, Cameron ha parlato del nuovo punto di vista sulla cultura del popolo di Pandora che intende proporre.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Avatar.

Forse l'attesa per i sequel di Avatar sarà più lunga ma intervistato da 20 Minutes, il regista ha confermato che verranno esplorate differenti culture all'interno dei Na'vi:"Il fuoco sarà rappresentato dal Popolo della Cenere. Voglio svelare i Na'vi da un'altra angolazione, perché per il momento ho raccontato soltanto i lati positivi. Nei primi film ci sono esempi umani molto negativi ed esempi Na'vi molto positivi. In Avatar 3 faremo il contrario. Esploreremo anche nuovi universi proseguendo la storia dei personaggi principali. Posso dire che le ultime parti saranno le migliori. Le altre erano un'introduzione, un modo per apparecchiare la tavola prima di servire il pasto. Ma ovviamente tutto dipenderà da come Avatar 2 verrà accolto, se troverà il suo pubblico".



Rick Jaffa aveva confermato che il prossimo film si concentrerà soprattutto sui conflitti tra le comunità rispetto a quelli sulle specie:"Ci sono molte dinamiche che continuano a manifestarsi".

