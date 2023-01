Avatar 3, James Cameron conferma: 'Dovrebbe uscire tra un paio d'anni'

Quando siamo stati per la prima volta su Pandora il mondo era completamente diverso: tra Avatar e Avatar: La Via dell'Acqua ha fatto sentire il suo peso un'attesa lunga ben 14 anni, che comunque non sembra aver scalfito l'entusiasmo nei confronti del franchise. James Cameron, però, non ha intenzione di farci pazientare ancora una volta così tanto.

Dopo averci già promesso tempi d'attesa relativamente brevi per Avatar 3, infatti, il regista di Titanic e Terminator ha cercato di quantificare la cosa, pronosticando un distacco di circa un paio d'anni tra il film ancora in sala e il prossimo capitolo di un franchise che, sin dalla sua nascita, punta a guardare molto, molto lontano in termini temporali.

"Idealmente ci vorranno circa 2 anni, perché è tutto già stato girato... Avatar 3 è stato girato e la prima parte di Avatar 4 è già stata girata. Penso che stiamo ottenendo un grosso, enorme semaforo verde dal mondo che ci sta dicendo: 'Ne vogliamo ancora'" sono state le parole di un James Cameron evidentemente soddisfatto dei risultati ottenuti.

Insomma, in sala a vedere Avatar 3 ci saremo ancora noi, non i nostri figli già adolescenti! A proposito di questo nuovo capitolo, intanto, ecco chi interpreterà Oona Chaplin in Avatar 3.