Avatar 3, James Cameron anticipa: 'Lo'ak sarà il narratore del prossimo film'

Mentre Avatar: La via dell'acqua continua ad essere protagonista nelle sale di tutto il mondo, il regista James Cameron ha rivelato alcune nuove anticipazioni riguardanti il prossimo capitolo del franchise.

Tramite una recente intervista nel podcast Soundtracking with Edith Bowman, Cameron ha rivelato che Lo'ak (Britain Dalton), secondogenito di Jake e Neytiri, assumerà il ruolo di narratore in Avatar 3.

"Mi prenderò un momento per valutare ciò che le persone hanno amato di più in quest'ultimo film, e potrei tornare indietro e armeggiare un po' in un paio di momenti qua e là. Non in modo radicale, ma forse per perfezionare e enfatizzare un po' alcune cose. Ad esempio, Lo'ak è emerso davvero come un personaggio apprezzato tra le persone, quindi potrei trovare il modo di - ora è già il narratore - oh, sto rivelando qualcosa", ha dichiarato Cameron. "Ma va bene, penso che potrebbe essere intrigante per le persone pensare cosa arriverà."

Come ben sapete, nel primo e nel secondo Avatar Jake Sully ricopre il ruolo di narratore, ma sembra proprio che il testimone passerà a suo figlio nel terzo film.

"Jake è stato il nostro narratore fuori campo per il film uno e per il film due, mentre per ciascuno dei film successivi avremo un narratore diverso. Li vedremo attraverso gli occhi di un personaggio diverso", ha concluso Cameron.



Per salutarvi, vi ricordiamo che James Cameron continuerà la sua serie di documentari con National Geographic.