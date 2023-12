Perché Avatar 3 sarà un'importante e storica prima volta per la carriera di James Cameron

In attesa di scoprire quale sarà il titolo ufficiale di Avatar 3, possiamo già mettere in conto che il terzo capitolo della saga fantascientifica ambientata su Pandora rappresenterà un'importante prima volta per James Cameron.

Nel corso della sua carriera, infatti, l'autore canadese si è costruito una reputazione intorno ai sequel, come ad esempio quelli di Terminator e Alien, ovvero Terminator 2: Il giorno del giudizio e Aliens, ma anche Rambo II: La vendetta (del quale ha scritto la sceneggiatura) e ovviamente il più recente Avatar: La via dell'acqua, tutti film in grado di stabilire 'la formula dei sequel di James Cameron', opere capaci di ribaltare totalmente le premesse dei titoli originali e presentare qualcosa di nuovo (il Terminator buono in Terminator 2, il cambio di genere da horror a war-movie di Aliens, Avatar 2 che diventa un film di famiglie contro il viaggio soggettivo di Jake Sully nel primo film, e così via). Al contrario, i capitoli 3 delle saghe in questioni hanno sempre deluso dopo l'addio di James Cameron, da Terminator a Rambo passando anche per Alien 3 di David Fincher, che per quanto non privo di punti di forza è storicamente considerato inferiore rispetto ai primi due episodi.

Tuttavia, Avatar 3 sarà il primo terzo capitolo diretto da James Cameron in tutta la sua carriera: il progetto ribadirà l'amore che l'autore prova per questa saga, sulla quale ha iniziato a lavorare dal 1994 e intorno alla quale probabilmente concluderà la sua esistenza sia professionale che privata.

Da segnalare anche che James Cameron ha annunciato di essere a lavoro sulle sceneggiature di Alita 2 e Alita 3, film che però molto probabilmente saranno diretti da Robert Rodriguez proprio per via degli dell'autore canadese con la saga di Avatar, con Avatar 3, 4 e 5 attesi per il 2025, il 2029 e il 2031.