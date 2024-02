Avatar 3, la nuova foto svela il ritorno di un villain dato per morto ne La via dell'acqua

Le riprese aggiuntive di Avatar 3 sono attualmente in corso e in queste ore una nuova foto apparsa sui social ha confermato che uno dei villain dati per morto in Avatar: La via dell'acqua tornerà anche nel terzo capitolo della saga di James Cameron.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, infatti, attraverso le sue storie su Instagram la star del franchise di Avatar Matt Gerald ha svelato ai suoi follower di essere a lavoro su Avatar 3, anche lui evidentemente richiamato sul set per gli ultimi ritocchi voluti dal regista canadese: l'attore, che ha interpretato il caporale Lyle Wainfleet nei primi due film, ha condiviso una foto del suo personaggio in forma Na'Vi con la didascalia: "Stiamo tornando...A3, sarà pazzesco."

Lyle Wainfleet è dunque uno dei 23 personaggi confermati che ritorneranno per Avatar 3 insieme a Jake Sully (Sam Worthington), Neytiri (Zoë Saldaña), Kiri (Sigourney Weaver) e il colonnello Miles Quaritch (Stephen Lang). L'inclusione di Wainfleet è una sorpresa per i fan del franchise Avatar, considerando che apparentemente era stato dato per morto ne La via dell'acqua, durante la battaglia finale tra la RDA e l'esercito di Jake Sully.

Ricordiamo che Avatar 3 è in piena post-produzione, e uscirà il 19 dicembre 2025. Secondo le prime indiscrezioni, il montaggio originale del film ha una durata di 9 ore, cosa che ha dato il via ad una voce di corridoio secondo la quale la Disney distribuirà su Disney+ la versione estesa del film come mini-serie tv qualche tempo dopo l'uscita nelle sale della versione cinematografica.

