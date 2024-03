Avatar 3, il nuovo film della saga avrà un grosso colpo di scena che spiazzerà il pubblico

Dopo le recenti dichiarazioni di Jon Landau su Avatar 3, con la conferma del ritorno di due personaggi morti nel primo capitolo del 2009, emergono in queste ore grosse novità sulla trama del prossimo episodio della saga creata e diretta da James Cameron.

In un'intervista con The Hollywood Reporter l'attore Jake Champion, che ha interpretato Spider in Avatar 2, ha anticipato che la sceneggiatura di Avatar 3 prende un'inaspettata "svolta a sinistra" nel corso del suo svolgimento, scioccando il lettore (e il futuro spettatore) con un colpo di scena davvero imprevisto: il giovane attore ha ammesso di essere rimasto molto colpito da questo plot-twist, descrivendolo addirittura come una "palla da demolizione che arriverà proprio quando gli spettatori pensano di sapere dove sta andando a parare la storia".

Ricordiamo che Avatar 3 uscirà al cinema il 18 dicembre 2025, e sarà un sequel diretto degli eventi dell'acclamato e pluripremiato Avatar: La via dell'acqua del 2022: questo nuovo sequel passerà dall'elemento 'tematico' dell'acqua a quello del fuoco, e introdurrà una nuova tribù, una nuova cultura e una nuova regione di Pandora che ruoteranno specificatamente attorno a questo concetto. L'attrice di Game of Thrones Oona Chaplin in Avatar 3 interpreterà Varang, la leader di questa nuova tribù di Na'vi, il primo gruppo di 'Na'vi malvagi' della saga nota come 'tribù del fuoco' o 'Ash People', ovvero il Popolo della Cenere.

A questo proposito guardate le prime immagini di Avatar 3, con concept art dedicati ai deserti e alle regioni dei vulcani di Pandora.

