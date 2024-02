Avatar 3 durerà davvero 9 ore? L'incredibile rumor spiegato bene

Avatar 3 durerà davvero 9 ore? Mentre continuano ad emergere nuove informazioni sul terzo capitolo di Avatar, questo incredibile rumor sulla durata del film circola ormai da diversi mesi.

Come saprete le riprese del film sono già state completate, fatta eccezione per alcune scene aggiuntive da utilizzare da integrare durante il processo di post-produzione, ma stando a quanto riportato il montaggio preliminare di Avatar 3 durerebbe 9 ore: ovviamente si prevede che da questi 540 minuti ovviamente James Cameron finirà col tagliare il superfluo per ridurre il montaggio definitivo ad una durata 'distribuibile' nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, cosa che ci fa supporre che Avatar 3 avrà una durata molto simile ad Avatar: La via dell'acqua, che invece si attesta sui 192 minuti.

Tuttavia pare che James Cameron, che almeno finora non ha mai smentito questa indiscrezione, voglia completare la post-produzione di tutto il girato di Avatar 3, incluse le scene che verranno tagliate: si tratta di una pratica non esattamente comune a Hollywood, perché si tratterebbe di impegnare tempo e denaro nella lavorazione di scene che verranno scartate, ma una possibile spiegazione a questo approccio può essere trovata in un altro rumor relativo al film, ovvero l'intenzione della Disney di distribuire una versione estesa di Avatar 3 su Disney+ come mini-serie a puntate.

Al momento non si tratta in alcun modo di informazioni confermate ufficialmente, quindi vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le prossime novità relative ad Avatar 3. La data d'uscita del film è fissata al 19 dicembre 2025.