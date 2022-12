Avatar 3 al momento dura 9 ore e James Cameron non vuole tagliare nulla: ma c'è un motivo

Se siete preoccupati della pausa pipì per Avatar La via dell acqua iniziate ad allenare la vescica fin da subito, perché stando alle prime informazioni la durata di Avatar 3 potrebbe essere perfino superiore alle tre ore e dodici minuti del secondo episodio.

Stando a quanto dichiarato dal famoso scooper Jeff Sneider, più volte dimostratosi molto affidabile in passato, il montaggio attuale di Avatar 3 dura la bellezza di 9 ore, per la precisione 540 minuti: praticamente il triplo dei 192 minuti di Avatar: La via dell'acqua, ma chiaramente si tratta di un montaggio preliminare dal quale tutto il superfluo verrà tagliato. Il problema? Pare che James Cameron non abbia alcuna intenzione di iniziare a tagliare Avatar 3, e il suo obiettivo è portare questa versione del film al reparto effetti speciali della WETA Digital e far sviluppare i VFX di tutte e nove le ore di girato: solo a quel punto, quando avrà a disposizione tutte le scene sviluppate a regola d'arte, inizierà a ridurre.

Chiaramente i costi di produzione lieviterebbero tantissimo utilizzando questo approccio, ma stando a quanto confessato dallo stesso James Cameron Avatar 3 è stato girato in modo da poter rappresentare il finale della saga qualora La via dell'acqua dovesse rappresentare un flop commerciale, dunque è altamente probabile che in quei 540 minuti siano presenti sequenze pensate per ogni eventualità che per una ragione o per l'altra sono destinate ad essere scartate. Comunque, a questo punto è lecito aspettarsi che Avatar 3 avrà una durata maggiore di Avatar 2, così come il primo sequel è arrivato in sala con oltre trenta minuti in più rispetto all'Avatar del 2009.

Avatar La via dell acqua è al cinema in Italia da questa settimana. Avatar 3 è atteso nelle sale di tutto l mondo dal 20 dicembre 2024.