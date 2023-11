Avatar 3, cosa sappiamo sulla trama del film di James Cameron?

Se più di 10 anni sono trascorsi tra il primo e il secondo film di Avatar, le cose sembrano ora destinate ad andare molto più veloci: James Cameron non ha intenzione di far passare ancora una volta tutto quel tempo tra un capitolo e l'altro, ma al tempo stesso non ha perso la voglia di mantenere un certo riserbo sulla cosa.

Come sempre, insomma, il regista che ha annunciato la fine delle riprese di Avatar 3 pochi giorni fa non si è lasciato andare a racconti eccessivamente dettagliati di quella che sarà la trama del nuovo film della saga, ma al tempo stesso ha comunque lasciato trapelare qualcosa che ci permette almeno di immaginare in parte ciò che vedremo.

Pare, infatti, che in Avatar 3 avremo modo di assistere al primo scontro tra tribù Na'vi: gli invasori terrestri dovrebbero continuare a ricoprire un ruolo importantissimo (alla loro sconfitta saranno indirizzati gli scontri di tutti gli abitanti di Pandora), ma una nuova tribù dovrebbe farsi viva mostrandosi apertamente ostile agli Omaticaya di Jake e Neytiri e ai Metkayna conosciuti in Avatar: La Via dell'Acqua.

Un'evoluzione probabilmente necessaria e inevitabile per non dover basare ancora una volta tutto unicamente sullo scontro tra Terra e Pandora: ne nascerà qualcosa di interessante? L'appuntamento è per il 2025!