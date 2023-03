Avatar 3, è confermato: Payakan tornerà nel sequel

Ad inizio anno era stato accennato dal produttore Jon Landau il possibile ritorno di Payakan nel sequel di Avatar: La via dell'acqua. Visto non solo "come creatura marina, ma anche come personaggio", Payakan sembra far ufficialmente ritorno nel prossimo film della saga.

A confermarlo è nuovamente Jon Landau, via TheWrap: "Payakan tornerà", ha dichiarato con fermezza.

Nell'intervista, Landau ha anche inoltre discusso della creatura e di come è stata accolta dal pubblico internazionale: "Ho sempre visto Payakan un po' come Lassie. E direi che questa è una storia come quella di un ragazzo e il suo cane, entrambi emarginati e che hanno bisogno l'uno dell'altro. Pensavo che Payakan sarebbe stato un personaggio vero e proprio. Ma le persone non riuscivano a vederlo subito come tale. E abbiamo dovuto continuare a dire che Payakan è un personaggio. E quando chiedevamo alle persone dei vari personaggi, Payakan era sempre in quella lista e veniva incluso, il che era insolito."

Oltre al ritorno di Payakan ormai assodato, nel sequel verranno introdotte anche culture Na'vi mai esplorate prima, come ad esempio i Na'vi del fuoco, un lato meno "positivo" rispetto a quanto mostrato nei primi due film.

