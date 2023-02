Avatar 3 4 e 5, Jon Landau svela tanti dettagli sui sequel: si andrà davvero sulla Terra?

Avatar 3 dovrebbe uscire tra un paio di anni, come confermato recentemente dallo stesso James Cameron, e ora in una nuova intervista promozionale il co-produttore della saga Jon Landau ha anticipato nuovi dettagli su ciò che il pubblico potrà aspettarsi dai prossimi capitoli.

Parlando con la rivista Empire, infatti, Landau ha confermato che il clan del Popolo delle Ceneri, una nuova tribù di Na'vi che i protagonisti e il pubblico incontreranno in Avatar 3, si presenterà come "una razza della regione dei vulcani, tremendamente aggressiva", il cui leader sarà Varang interpretato da Oona Chaplin, ex star di Game of Thrones e nipote di Charlie Chaplin. "Così come esistono umani buoni e umani cattivi, in questa saga vogliamo avere Na'vi buoni e Na'vi cattivi."

Oona Chaplin aveva elogiato il franchise di Avatar nel 2018, definendolo un "cinema da cavallo di Troia" grazie al modo in cui James Cameron utilizza il blockbuster ad alto budget "per esplorare argomenti e tematiche che trova molto importanti... come il nostro rapporto con la natura, il nostro rapporto con le persone, il nostro rapporto con noi stessi e lo spirito”. L'intervista concessa ad Empire da Landau anticipa anche che ci sarà "un grande salto temporale" per Avatar 4, e che il film si collegherà direttamente agli eventi del capitolo finale, Avatar 5: quest'ultimo sarà ambientato in parte sulla Terra, con Landau che ha confermato alcune sue precedenti dichiarazioni: "Torniamo sulla Terra per aprire gli occhi delle persone, soprattutto per aprire gli occhi di Neytiri, e mostrare tutto ciò che esiste sulla Terra, le cose brutte e le cose belle".

