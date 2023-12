Avatar 3, 4 e 5: tutte le anticipazioni di James Cameron sul futuro della saga

Nel corso di una nuova intervista promozionale James Cameron ha fornito alcune preziose anticipazioni sul futuro della saga di Avatar, delle quali vi abbiamo parlato in questi giorni: in questo articolo, proviamo a fare il punto della situazione.

Parlando con People, ad esempio, l'autore ha spiegato che le riprese di Avatar 3 sono completate al 100% e che adesso il film avrà davanti a sé una lunghissima post-produzione che lo accompagnerà fino all'uscita, fissata per il 19 dicembre 2025. La lavorazione del film è stata portata avanti in contemporanea con quella di Avatar: La via dell'acqua, e oltre a completare tutto Avatar 3 il team di James Cameron ha realizzato anche le riprese per la prima parte di Avatar 4: questo perché il film avrà un salto temporale di sei anni, e il piano di James Cameron è quello di far crescere letteralmente i giovani attori del cast prima di ricominciare a girare le nuove scene, coi lavori che ripartiranno dopo l'uscita di Avatar 3 quindi all'inizio del 2026.

L'unico film totalmente fermo ai nastri di partenza è Avatar 5, del quale si sa pochissimo al momento: un'anticipazione interessante, fornita dal produttore Jon Landau, è che la storia sarà ambientata in parte sulla Terra, con i Na'vi che faranno visita al nostro pianeta. Tornando al terzo film, poi, James Cameron ha confermato il ritorno di Kate Winslet nei panni di Ronal, la leader del clan dei Metkayina, mentre sempre nel corso di Avatar 3 esordirà Oona Chaplin nel ruolo di Varang, il leader di una nuova tribù di Na'vi 'cattivi'.

Ricordiamo che Avatar 3 uscirà 19 dicembre 2025, mentre Avatar 4 e Avatar 5 sono previsti rispettivamente per il 21 dicembre 2029 e per il 19 dicembre 2031.