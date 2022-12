Avatar 2, Zoe Saldana racconta la crescita di Neytiri: 'Diventare genitore l'ha cambiata'

Avatar: La via dell'acqua è uno dei titoli più attesi dell'anno. Dopo 12 anni dall'uscita del primo capitolo potremmo vedere come si è risolto il destino dei personaggi. Zoe Saldana ha parlato della sua Neytiri e di come la maternità l'abbia cambiata nel profondo nel modo di approcciarsi al mondo.

"Quando sei giovane, non hai paura. Dici di sì a ogni sfida, e ti butti a capofitto, lo impari, e non ti importa nemmeno delle conseguenze. Quando diventi genitore, il pensiero di perdere qualcosa che ami più di quanto ami te stesso è inimmaginabile" ha detto l'attrice parlando di quanto diventare genitore sia capace di cambiare una persona in tutti i suoi più profondi atteggiamenti.

La prima raccontare qualcosa è stata Kate Winslet che la svelato la rivalità che ci sarà tra lei e Neytiri. Zoe Saldana ha ripercorso il background del suo personaggio raccontando come sia inevitabilmente cresciuta. "Questi bambini sono potenti. Sono semplicemente magnifici, perché sono di Neytiri e di Jake. Quindi stiamo sperimenteremo Pandora e gli oceani di Pandora attraverso i loro occhi. E faremo tutto per la primissima volta, dato che lo fanno per la primissima volta. Ed è davvero bellissimo" ha concluso l'attrice.

Nel frattempo al Comic-Con in Brasile sono stati mostrati i primi 18 minuti del film che, a quanto pare, hanno portato ad un incredibile successo tra critica e pubblico. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!