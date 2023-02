Avatar 2 vs Titanic, come procede la sfida box office del secolo? I numeri del weekend

La sfida box office del secolo tra Titanic e Avatar La via dell acqua, due film diretti da James Cameron che si stanno 'giocando' il terzo posto nella classifica dei maggiori incassi della storia del cinema, procede a suon di biglietti strappati.

Il kolossal del 1997 con protagonisti Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, dopo essere stato sorpassato da Avatar 2 la scorsa settimana, in questi giorni è tornato al terzo posto grazie agli incassi ottenuti a livello globale con la nuova riedizione in 4K 3D, riproposta nelle sale di tutto il mondo in occasione del 25esimo anniversario dell'uscita originale. Attualmente, Titanic è dunque nuovamente terzo, con un totale di 2,225 miliardi di dollari incassati worldwide, ma il sequel di Avatar pare non avere alcuna intenzione di arrendersi.

In quello che sarà il suo decimo week-end di programmazione, infatti, Avatar: La via dell'acqua chiuderà secondo in classifica negli USA, con altri 6,5 milioni di dollari su tre giorni e 8,1 milioni di dollari su un totale di quattro giorni (venerdì/lunedì), che basterebbero ad azzerare il gap con Titanic, che invece incasserà un massimo di 2,7 milioni su quattro giorni. Tuttavia il condizionale è d'obbligo, dato che il conteggio dovrà essere fatto includendo anche i numeri di tutti i mercati internazionali: dunque, sebbene Avatar 2 abbia già superato il totale internazionale all-time di Titanic, l'esito di questo appassionante duello targato James Cameron arriverà tra domani e lunedì. Nel frattempo, comunque, va quantomeno segnalato che nelle prossime ore Avatar 2 supererà i 659 milioni domestici, una cifra che renderà il film il nono miglior incasso di sempre al box office USA.

Per altri contenuti, ecco quanto ha guadagnato James Cameron con il successo di Avatar 2.