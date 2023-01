Avatar 2 vola, James Cameron attacca: 'Basta streaming! Stanco di sedermi sul mio culo'

Non è la prima volta che sentiamo James Cameron attaccare direttamente lo streaming. Nelle ultime settimane si era ammorbidito ma ora, forte del clamoroso successo di sala di Avatar: La via dell'acqua, si fa sentire senza freni: "È la dimostrazione che abbiamo bisogno della sala. Basta con lo streaming!".

Non è strano che James Cameron, da fervido sostenitore del grande schermo e detrattore del piccolo, abbia comparato i sequel di Avatar alla vecchia televisione a episodi? In realtà no, non è affatto un controsenso, anzi. Cameron faceva riferimento proprio a un vecchio stile di serialità, prima della rivoluzione dal 2000 in poi.

Quando cioè le serie non contenevano storie completamente consecutive e semplicemente spalmate in più episodi al posto di un film. Ma il tipo di televisione che univa la struttura verticale a quella orizzontale: ogni episodio era autoconclusivo ma portava avanti anche un filo generale. Così sono i sequel di Avatar, per James Cameron.

Ma se gli chiedete di spendere buone parole per lo streaming invece, vale a dire il nuovo sistema in cui il piccolo schermo ingloba il grande, non sarà molto dell’idea. Lo dimostra una recente intervista con Variety in cui si è fatto forte dell’incasso stellare del suo ultimo film, attualmente oltre 1,7 miliardi di dollari. Grazie a questo, Disney ha avuto il maggior incasso 2022 fra le varie major e non avete idea in che percentuale abbia contribuito Avatar e solo nelle ultime due settimane dell’anno.

Ma per tornare alla dichiarazione: “Non sto pensando al singolo traguardo di botteghino. Ma lo vedo come un segno della necessità di tornare nei cinema di tutto il mondo. Persino in Cina dove stanno avendo questa grande ondata di COVID. Stiamo dicendo come società: ‘Abbiamo bisogno di questo! Dobbiamo andare al cinema’. Basta con lo streaming! Sono stanco di sedermi sul mio culo". E non su una poltrona rossa, immaginamo che Cameron intendesse questo con l’ultima frase.

Parlando del primo Avatar ancor prima dell’uscita del sequel, quando fu redistribuito a settembre, Cameron disse: "I fan più giovani non hanno mai avuto l'opportunità di vederlo in un cinema. E per coloro che hanno visto Avatar in streaming: anche se pensate di aver visto il film, in realtà non l’avete visto”. Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti!