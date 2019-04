Avatar 2: Vin Diesel sembrerebbe entrato nel cast del film di James Cameron!

Sembra che Pandora potrebbe ricevere un nuovo ospite: la star del franchise Fast & Furious Vin Diesel è comparso a sorpresa sul set dei quattro sequel di Avatar diretti da James Cameron, pubblicando un video su Instagram.

Nel video, che potete visionare in calce all'articolo, Diesel e Cameron condividono l'inquadratura all'interno di un enorme studio cinematografico: il regista scherza sul fatto che dovrà cancellare la memoria dell'attore per quello che ha visto, mentre Diesel suggerisce che lavorare con il regista è un sogno diventato realtà.

"Ok, eccoci qui sul set di Avatar 2, 3, 4 e 5. È top secret, è come il Progetto Manhattan. C'è il mio vecchio amico Vin qui con noi, e penso che dovremo illuminarlo con la tecnologia di Men in Black quando se ne andrà, così non avrà alcun ricordo di ciò che ha visto" dice Cameron.

"C'è una persona ad Hollywood con cui ho sempre voluto lavorare e dalla quale desideravo poter imparare", ha aggiunto Diesel, indicando ovviamente Cameron. Sebbene non ci sia stato al momento alcun comunicato ufficiale circa l'ingresso dell'attore al franchise, il video suggerisce che potrebbe almeno comparire in una sorta di cameo.

Certo, è sempre possibile che Diesel sia stato invitato per una sorta di set visit privata, ma se così fosse è improbabile che abbia anche ricevuto il permesso di condividerla online: piuttosto, il video sembra quasi un "annuncio" pensato per cogliere di sorpresa i fan e della saga e della star di XXX e Fast & Furious. Nella didascalia al post l'attore scrive: "E il viaggio continua ... #Blessed #Grateful #Avatar".

Rimanete con noi per prossimi aggiornamenti. Sarebbe una notizia clamorosa, a pochi giorni dall'annuncio dell'ingresso nel cast di Brendan Cowell.