Avatar 2: la versione IMAX offre anteprime di Mission Impossible 7, Oppenheimer e Creed 3

Avatar 2 di James Cameron esordisce oggi 16 dicembre nei cinema del Nord-America e della Cina, e gli spettatori che sceglieranno la versione IMAX troveranno ad aspettarli al cinema tantissime piccole grandi sorprese.

Come promesso infatti la versione IMAX di Avatar 2 porta in dote il trailer di Oppenheimer, il nuovo film di Christopher Nolan con Cillian Murphy protagonista e un cast formato da tutti gli altri attori di Hollywood che possono venirvi in mente, ma anche la nuova featurette dietro le quinte di Mission Impossible Dead Reckoning Parte 1 con Tom Cruise e un'anteprima narrata da Michael B. Jordan per Creed III, il prossimo capitolo della saga di Rocky (ma anche il primo senza Sylvester Stallone).

Nella featurette di Mission: Impossible 7, tra l'altro, viene illustrato nel dettaglio uno dei prossimi stunt di Tom Cruise, che vede l'attore saltare da un dirupo norvegese in sella ad una motocicletta e poi volare con un paracadute. Secondo la star, si tratta dell'acrobazia più pericolosa della sua carriera, e ovviamente ha richiesto tantissimi tentativi per essere catturata alla perfezione per il film. Inoltre, alcune sale includono anche le versioni IMAX dei trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse, Guardiani della Galassia 3, Ant-Man and the Wasp: Quantumania e John Wick 4.

Avatar: La via dell'acqua è ora in programmazione nei cinema italiani.