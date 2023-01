Avatar 2 più veloce di Top Gun e Rogue One a superare i 500 milioni negli USA

Avatar La via dell acqua ha raggiunto Il re leone in Italia per diventare il settimo miglior incasso della storia del nostro mercato, ma il sequel di James Cameron non accenna a rallentare neppure a livello internazionale.

Dagli Stati Uniti, nello specifico, gli analisti segnalano che Avatar2 ha superato il mezzo miliardo nel suo 23esimo giorno di uscita dopo altri 20 milioni incassati nella giornata di sabato 7 gennaio: il ritmo indiavolato del nuovo film scritto e diretto da James Cameron ha permesso il raggiungimento di questo importante traguardo con un notevole anticipo rispetto a Rogue One: A Star Wars Story (che impiegò 32 giorni a superare i 500 milioni in Nord-America) e l'ex re del box office 2022 Top Gun: Maverick (che invece varcò quella soglia dopo 30 giorni di programmazione).

La Disney non ha ancora comunicato i numeri ufficiali, ma si stima che Avatar: La via dell'acqua chiuderà il suo quarto week-end di programmazione con un incasso di 45 milioni di dollari: il sequel, che è già entrato nella top 10 all time a livello globale dopo aver superato il totale internazionale di The Avengers dei Marvel Studios, è attualmente diciottesimo nella classifica all-time del mercato domestico.

Nei giorni scorsi, intanto, James Cameron ha confermato che i sequel di Avatar sono ufficiali: visto il successo de La via dell'acqua, Disney e 20th Century Studios hanno dato luce verde anche ai prossimi capitoli.