Avatar 2 negli USA batte anche...le tempeste di neve! Fan sfidano il maltempo per il film

Avatar 2 potrebbe superare i 900 milioni entro la fine del weekend natalizio, e i primi dati degli incassi di sabato 24 negli Stati Unti sono a dir poco incoraggianti nonostante l'allerta maltempo.

Come si legge su The Wrap, infatti, Avatar: The Way of Water di James Cameron supererà i 700 milioni di dollari a livello globale nelle prossime ore, una cifra che però secondo gli analisti risulta 'frenata' dal clima e dalle numerose tempeste invernali che attanagliano gran parte degli Stati Uniti e del Canada. Secondo la CNN, diverse città a livello nazionale registreranno le temperature più basse di tutti i tempi per la vigilia di Natale, con bufere di neve e forti venti che interromperanno l'energia elettrica per circa un milione di persone in vari stati degli Stati Uniti.

Chiamato "ciclone bomba" da alcuni meteorologi e giornalisti, il freddo gelido porterà anche alla chiusura di dozzine se non centinaia di sale cinematografiche nelle zone più fredde del Nord America durante i prossimi giorni: una vera beffa per gli esercenti, che già si sfregavano le mani in vista dei biglietti da strappare. Comunque le stime del settore hanno aggiustato di poco le proiezioni di Avatar di fronte a questo 'imprevisto', con il calore dei fan che potrebbe 'scaldare' la situazione e portare ad un secondo weekend compreso tra i 75 e gli 85 milioni: l'attuale stima del fine settimana esteso è di circa 83 milioni, e se dovesse reggere Avatar 2 raggiungerà un totale nazionale di $ 279 milioni entro lunedì, un 10% in meno rispetto al ritmo casalingo di Top Gun: Maverick della Paramount.

