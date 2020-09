Avatar 2, gli umani in guerra nelle esplosive nuove immagini del film di James Cameron!

Continuano senza sosta le riprese per gli attesissimi sequel di Avatar diretti dal regista premio Oscar James Cameron, e nella notte sono arrivare sui social alcune nuove immagini ufficiali che offrono una succosa anteprima di una sequenza inedita.

Le foto, che trovate in calce, provengono come spesso è accaduto in passato dal profilo ufficiale del social network Instagram del produttore Jon Landau, che ha mostrato ai suoi follower una scena con soldati umani girata dalla seconda unità del film.

"Garrett Warren, direttore della seconda unità, riferisce alcune indicazioni allo stuntman Steve Brown prima di una ripresa", ha scritto Landau su Instagram. "Garrett, Richard Bluck (DP della 2a unità) e il team Kiwi hanno ottenuto degli ottimi ciak."

La produzione di Avatar 2 e 3 è stata una delle prime a riprendere dopo l'inizio delle quarantene COVID-19 in tutto il mondo. Con le riprese che si sono svolte quasi interamente in Nuova Zelanda, uno dei paesi con la gestione più aggressiva del virus e tra i primi a riaprirsi in sicurezza, le cineprese sono state in grado di riaccendersi addirittura a maggio, mentre alcuni film sono ripartiti solo a luglio o anche ad agosto.

Ricordiamo che i sequel di Avatar sono stati rinviati dai Walt Disney Studios a seguito di una serie di modifiche al programma di distribuzione dello studio. Il secondo film ancora senza titolo era originariamente previsto per il debutto il 17 dicembre 2021, ma ora arriverà il 16 dicembre 2022, a meno di ulteriori ritardi. Di conseguenza anche tutti gli altri film sono rinviati di un anno.

Per altri approfondimenti ecco una nuova foto dal set con Sigourney Weaver.