Avatar 2, trapelate le prime immagini del trailer! Promettono bene?

Avremmo dovuto attendere ancora alcuni giorni, prima di poter vedere il trailer di uno dei sequel più attesi - soprattutto in termini di tempo - degli ultimi anni. Ma grazie a un leak trapelato online, Avatar: La via dell'acqua si mostra già in queste foto nitide e rivelatrici. Oltre alle ambientazioni, spuntano anche i nuovi personaggi.

Era prevista di qui a quattro giorni l’uscita del primo trailer di Avatar 2, l’ultimo di James Cameron e sequel del film tornato – dopo un breve sorpasso di Avengers: Endgame – al primo posto nella classifica delle pellicole più redditizie della storia. Sarebbe stato mostrato al pubblico con l’arrivo di Doctor Strange 2 nelle sale, inserito specificatamente fra i trailer che naturalmente precedono il film. Ottima mossa da parte di Disney, che con l’acquisizione del pacchetto Fox si aggiudica anche i diritti sui quattro sequel di Avatar e decide quindi di creare un’ulteriore strategia promozionale per il suo ultimo film Marvel.

Della serie: se vieni in sala il 4 maggio, vedi anche uno dei trailer più attesi dell’anno. Peccato che il trailer in questione sia stato già mostrato a una fetta selezionata di professionisti di settore, pochi giorni fa, al CinemaCon di Las Vegas. Dev’essere stata in quell’occasione che qualcuno ha prontamente ottenuto – e poi reso virale a mezzo social, la prima pubblicazione è dell’esperto di box office cinese @gavinfeng97 – ben quattro immagini dal suddetto trailer. Il leak è reso evidente anche dal watermark ancora applicato alle immagini in questione, che trovate in calce all’articolo.

Da queste quattro istantanee possiamo dedurre tutto e niente. Sicuramente appaiono molto più nitide e realistiche rispetto ai primi render degli oceani di Pandora resi pubblici a suo tempo. In secondo luogo ci mostrano, oltre a Sully, un nuovo personaggio che potrebbe essere probabilmente la figlia, sua e di Neytiri. In aggiunta, una nuova creatura marina e forse una delle nuove tribù di cui faremo la conoscenza con l’esplorazione, nel sequel in arrivo il 16 dicembre, degli oceani di Pandora.

Stando alla trama di Avatar 2, il film dovrebbe essere ambietato a dieci anni dalla rivoluzione degli Omaticaya contro gli invasori terrestri. Ma una nuova minaccia incombe, personificata dagli storici Stephen Lang e Giovanni Ribisi. Tornano ovviamente Sam Worthington e Zoe Saldana assieme a Sigourney Weaver e a molti altri volti storici. Diverse anche le new entry, fra cui spicca la presenza di Kate Winslet. Questo sarà solo il primo di quattro sequel programmati per uscire, ciascuno, a due anni di distanza dal precedente, chiudendo la saga per il 2028. Quali le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti!