Avatar 2: il trailer arriverà insiema a Doctor Strange nel Multiverso della Follia!

Sale sempre più l'attesa per il nuovo film di James Cameron, secondo capitolo del kolossal del 2009. Sappiamo che Avatar 2 sarà il film con più versioni della storia del cinema, come recentemente dichiarato da John Fithian e ora è arrivato il momento di dare una prima occhiata alla pellicola.

Infatti, la Disney ha da poco annunciato al CinemaCon che il trailer debutterà esclusivamente nei cinema, prima delle proiezioni di "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", il nuovo film del MCU sullo stregone supremo di Benedict Cumberbatch che arriverà nelle sale italiane il prossimo 4 maggio. Il trailer sarà quindi pubblicato poi online la settimana successiva.

Ambientato 10 anni dopo gli eventi del primo film, "Avatar - The Way of Water" racconterà la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), le battaglie che combatteranno per rimanere in vita e le tragedie che dovranno sopportare. Diretto da James Cameron e prodotto da Cameron e Jon Landau, il cast del film sarà composto da Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi e Kate Winslet.

"The Way of Water" sarà il primo dei quattro sequel di "Avatar", con i primi due film che sono stati già in gran parte completati. In attesa del trailer, vi lasciamo con il nostro approfondimento sul primo capitolo, nel nostro Everycult di Avatar di James Cameron.