Avatar 2: si torna su Pandora nella nuova immagine pubblicata da 20th Century Studios!

Dopo le lacrime di Zoe Saldana per Avatar 2, si torna su Pandora nella nuova immagine ufficiale pubblicata in questi minuti dagli account social di 20th Century Studios.

L'attesissimo sequel scritto e diretto nuovamente da James Cameron, a tredici anni dall'uscita del suo capolavoro Avatar nel 2009, torna a mostrarsi finalmente con un concept art ufficiale che come al solito potete ammirare in calce all'articolo: l'immagine mostra un Na'vi immerso negli oceani della luna Pandora, e anticipa la trama 'in fondo' al mare che Cameron ha scelto per raccontare una nuova fase della vita di Jake Sully e Neytiri.

Come saprete, infatti, i sequel di Avatar esploreranno di volta in volta nuove regioni della gigantesca Luna abitabile scoperta e ammirata dal pubblico di tutto il mondo nel film originale, con Avatar 2 che si focalizzerà su una tribù Na'vi che abita nei fondali oceanici. Per questo motivo James Cameron e il suo team hanno ancora una volta innovato le tecnologie applicate alle riprese cinematografiche, sviluppando delle cineprese speciali per il motion capture subacqueo: si, avete letto bene, a differenza del recente Aquaman di James Wan, in Avatar 2 l'acqua non sarà creata digitalmente, dato che le riprese di motion capture sono state effettuate letteralmente in apnea dagli attori.

Nel cast, oltre a Zoe Saldana e Sam Worthington, torneranno dal film originale anche Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore e Sigourney Weaver (in un ruolo diverso), e insieme a loro debutteranno anche Kate Winslet (che torna a lavorare con James Cameron per la prima volta dopo Titanic), Cliff Curtis, Michelle Yeoh, Oona Chaplin e Vin Diesel in un ruolo sconosciuto.

La data d'uscita è fissata per il 16 dicembre 2022: che il post dei 20th Century sia il preludio per la campagna promozionale vera e propria?