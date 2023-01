Avatar 2 nella top 10 all time del box office in Italia: supererà anche Il re leone?

Avatar La via dell acqua supererà Top Gun Maverick a livello globale nelle prossime ore e porterà l'investimento di James Cameron ufficialmente in profitto, ma come si sta comportando in Italia il film 20th Century Studios?

Neanche a dirlo, ottimamente: ieri vi abbiamo segnalato che al box office del Bel Paese Avatar 2 ha superato il totale di Avengers Endgame, che nel 2019 aveva incassato 30 milioni di euro nel corso di tutta la sua programmazione nelle sale cinematografiche nostrane. E ora che sono emersi i dati degli incassi ufficiali di martedì 3 gennaio, possiamo confermarvi che il sequel di James Cameron prosegue al ritmo infernale di un milione al giorno in Italia, con altri 1,119 milioni di euro incassati, una media di 2.288 e un totale di 31,5 milioni.

Attualmente, Avatar: La via dell'acqua è l'ottavo miglior incasso di sempre in Italia, dopo aver superato anche Alice in Wonderland e La vita è bella, e adesso il prossimo obiettivo, fermo alla settima posizione, è il remake de Il re leone di Jon Favreau, che nel 2019 si era spinto a 37 milioni di euro nel nostro paese. Dovesse il film di James Cameron riuscire a mantenere questa tenitura, magari favorito dal nuovo week-end festivo 'lungo' con l'Epifania che cadrà di venerdì, potrebbe riuscire anche in questa nuova impresa. Più lontana invece la top 5: al sesto posto della nostra classifica all time al box office troviamo Che bella giornata, con 43 milioni, mentre al quinto l'ultimo film di Checco Zalone, Tolo Tolo, uscito poco prima della pandemia e fermo a 46 milioni.

Il risultato di Avatar: La via dell'acqua in Italia è comunque straordinario, soprattutto se considerato che il miglior incasso dell'era pandemica fino a pochi giorni fa, Spider-Man: No Way Home, nel nostro mercato si era 'fermato' a 24 milioni. E il film di James Cameron mira a superarlo anche a livello globale: al momento al sfida è 1,4 miliardi per Avatar e 1,9 miliardi per Spider-Man, chi la spunterà?

