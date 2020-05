Avatar 2, svelati nuovi dettagli sulla trama del film di James Cameron

Qualche giorno fa vi abbiamo riportato che le riprese del sequel di Avatar sono ripartite in Nuova Zelanda e oggi vi possiamo aggiornare con nuovi dettagli circa la trama che la pellicola racconterà in questa nuova avventura in arrivo a più di dieci anni di distanza dal primo leggendario capitolo, per molti anni primo incasso della storia.

Nel corso di una nuova intervista concessa a RNZ, il produttore della saga Jon Landau ha offerto qualche dettaglio inedito: "Si tratta della storia della famiglia Sully e di quello che uno dei membri fa per tenerla insieme e unita. In questo film Jake e Neytiri hanno messo su famiglia, ma sono costretti ad abbandonare la loro casa, ad uscire per esplorare differenti regioni di Pandora, incluso il passare parecchio tempo sull'acqua, nell'acqua e intorno all'acqua. E quindi penso, perché la gente si rifugia nell'intrattenimento, oggi più che mai? Per evadere, per evadere dal mondo in cui si trovano, per sfuggire alle pressioni che affrontano ogni giorno nelle loro vite".

La notizia che il film si sarebbe concentrato sulla famiglia dei protagonisti era già trapelata, dato che il cast si è arricchito di giovani personaggi (interpretati da Jamie Flatters, Britain Dalton e Trinity Bliss), ma il fatto che dovranno abbandonare la loro casa per esplorare le regioni di Pandora è certamente una novità gradita.

Landau ha poi analizzato quelle che sono le intenzioni della produzione verso il franchise, di cui sono stati anticipati altri tre capitoli: "Penso che con Avatar abbiamo l'opportunità di far evadere le persone su un mondo incredibile e con personaggi incredibili ai quali si affezioneranno, proprio come Peter Jackson è stato in grado di fare con Il Signore degli Anelli, questo è il nostro obiettivo".

La ripartenza delle riprese di Avatar 2 è imminente.