Avatar 2: svelata parte della trama del film di James Cameron, che fine ha fatto Sully?

Ormai sono trascorsi circa 12 anni dall'arrivo di Avatar nelle sale cinematografiche e da allora i fan sono in attesa dei sequel che arriveranno a partire dal dicembre del 2022. Dei sequel si sa ancora pochissimo e della trama ancora meno ma adesso uno dei produttori ha rivelato qualche dettaglio della trama dei film diretti da James Cameron.

Parlando ai microfoni di Total Film Magazine, il produttore della saga Jon Landau ha parlato un po' più nel dettaglio della trama di Avatar 2, il primo dei sequel previsti che arriverà al cinema il 16 dicembre 2022, salvo ulteriori rinvii dell'ultim'ora. Il produttore ha parlato di dove ritroveremo i due protagonisti del primo film, ovvero Sully e Neytiri, rispettivamente interpretati da Sam Worthington e Zoe Saldana. I due sono adesso genitori e stanno crescendo la loro famiglia. Le loro vite però saranno sconvolte ancora una volta quando le operazioni di colonizzazioni della RDA tornano a minacciare Pandora e obbliga i protagonisti alla fuga.

"Quando arriviamo alla barriera corallina c'è un clan qui chiamato Metkayina. La famiglia di Sully non si trova più nel loro ambiente, ovvero nella foresta. Diventano dei pesci fuor d'acqua. Saranno dei pesci fuor d'acqua sia per quanto riguarda l'ambiente circostante che la sua cultura". Landau ha poi spiegato che quello che rende così potente la trama di Avatar 2 è la capacità di unire al suo interno dei temi che vanno oltre il singolo genere.

"Gli script sono la base da cui partiamo, quindi una grande parte del nostro lavoro è stata incentrata sulla scrittura. La sfida era rendere ognuno dei quattro script autosufficiente, autoconclusivo e che concludesse la storia con una importante risoluzione emotiva. Ma quando li guardi come un insieme unico questo arco narrativo connesso di quattro film creano una saga ancora più epica".

Landau ha concluso: "Penso che la storia di Avatar 2, e la sua forza, sia quello che Jim fa con ogni suo film: scrive in termini universali che sono più grandi di qualsiasi genere. E se pensate in questi termini non c'è un tema più universale della famiglia. Al centro di tutti e quattro i sequel c'è la famiglia di Sully. Quali sono le dinamiche dei genitori che cercano di proteggere la loro famiglia?".

Avatar 2 uscirà nelle sale di tutto il mondo il 16 dicembre 2022. Per altri approfondimenti sappiate che Stephen Lang ha già letto il copione di Avatar 5.