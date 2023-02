Avatar 2 supererà Titanic ma Titanic lo ri-supererà: sarà James Cameron v James Cameron

Avatar 2 ha perso la prima posizione negli USA e si sta avviando alla conclusione della sua run sul grande schermo, ma per il regista James Cameron c'è ancora un ultimo, insperato obiettivo da raggiungere prima di salutare il box office: superare Titanic di James Cameron.

Al momento della stesura di questo articolo, infatti, sono appena 17 i milioni che separano Avatar: La via dell'acqua da Titanic a livello globale, col sequel di Avatar al quarto posto all time con 2,176 miliardi e il kolossal da 11 Oscar con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet fermo al terzo posto con 2,194 milioni: ciò vuol dire che La via dell'acqua dovrebbe riuscire a superare Titanic tra domani e giovedì (ne sapremo di più quando nel conteggio saranno fatti rientrare gli incassi di ieri e di oggi), diventando così il terzo film col maggiore incasso di tutti i tempi, dietro solo ad Avengers: Endgame (1,7 miliardi) e al primo Avatar (1,9 miliardi).

Tuttavia, la festa su Pandora potrebbe durare pochissimo, e dovreste già sapere perché: infatti dal 9 febbraio (in Italia, dal 10 febbraio in Nord-America) Titanic tornerà al cinema per il 25esimo anniversario, in una nuova edizione restaurata in 4K e proposta anche in 3D. Come potreste aver intuito a questo punto, se Avatar: La via dell'acqua dovesse riuscire a sorpassare il totale di Titanic, il film del 1997 si riprenderà la terza posizione nel corso del weekend, durante il quale è prevista quel tipo di affluenza che solo i film di James Cameron sembrano in grado di generare.

Insomma, sarà un testa a testa personale per l'autore, che probabilmente si riprenderà la testa della classifica settimanale che sta dominando dal 14 dicembre scorso.