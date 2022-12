Avatar 2, superato un record di Avengers: la distribuzione Disney più imponente di sempre

Mentre si attende l'esito del primo weekend di Avatar La via dell acqua, Deadline segnalata che l'atteso sequel scritto e diretto da James Cameron ha già superato un record di Avengers: Endgame.

Secondo il magazine, infatti, Avatar: La via dell'acqua avrà la distribuzione Disney più imponente di sempre, dato che sarà proiettato sulla bellezza di 52mila schermi cinematografici in giro per il mondo: è un record assoluto per la Disney, che supera appunto le cifre di Avengers: Endgame.

Ricordiamo che Avatar: La via dell'acqua è sopravvissuto alla fusione tra la Fox e la Disney, e dopo alcune incertezze iniziali (reali e/o rumoreggiate) ora sembra proprio che la compagnia sia intenzionata a puntare grosso sulla saga di James Cameron, che come saprete non ha alcuna intenzione di fermarsi qui: il regista ha infatti già completato Avatar 3, che uscirà nel 2024, con le riprese di Avatar 4 e Avatar 5 attualmente in corso in vista dell'uscita prevista per il 2026 e il 2028, sempre sotto il periodo di dicembre. Inoltre, l'autore ha recentemente dichiarato che, in base alla risposta del pubblico, la saga potrebbe continuare con Avatar 6 e Avatar 7, seppur con un regista diverso (per banali questioni anagrafiche).

Per altre letture, ecco 6 cose che dovete assolutamente sapere su Avatar La via dell acqua prima di entrare in sala.