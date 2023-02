Avatar 2 supera di nuovo Titanic! Torna terzo all time, stavolta definitivamente (forse)

Avatar: La via dell'acqua l'ha rifatto: il sequel scritto e diretto da James Cameron in queste ore ha nuovamente superato il totale di Titanic a livello globale reclamando, per la seconda volta in pochi giorni, il terzo posto della classifica dei migliori incassi all-time.

Il sequel di Avatar ha generato un totale di 2,2433 miliardi di dollari a livello globale, abbastanza da superare gli incassi che Titanic ha accumulato in questi giorni in seguito alla sua riedizione nelle sale per i festeggiamenti del 25esimo anniversario, che avevano portato il suo totale a 2,2428 miliardi di dollari al botteghino mondiale. Ora, The Way of Water ha davanti a sé 'solo' Avatar (2,92 miliardi) e Avengers: Endgame (2,7 miliardi) nelle classifica di tutti i tempi. Cameron, l'unico regista con tre film che hanno incassato almeno 2 miliardi di dollari, ha diretto i film alla prima, terza e quarta posizione della classifica.

"James Cameron continua a inseguire solo se stesso nelle classifiche al botteghino", afferma Shawn Robbins, capo analista di BoxOfficePro. "Sa chiaramente come coinvolgere il pubblico moderno." In Nord America, The Way of Water è il nono film con il maggior incasso di sempre, con 657 milioni di dollari fino ad oggi. Per volare più in alto nella classifica domestica all-time, dovrà battere ancora Titanic (alla posizione numero 8 con 659 milioni) e Avengers: Infinity War (alla numero 7 con 678 milioni, mentre a livello internazionale Avatar 2 aveva già superato Titanic diventando qualche giorno fa il terzo miglior incasso di sempre fuori dal Nord America con 1,585 miliardi di dollari incassati nel resto del mondo: anche in questa classifica, è dietro solo ad Avatar del 2009 (2,1 miliardi) e Avengers: Endgame (1,9 miliardi).

Nel frattempo, dopo tre mesi Avatar 2 è uscito dalla top 10 in Italia per la prima volta nel corso della giornata di sabato 18 febbraio.