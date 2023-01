Avatar 2 supera The Avengers: il sequel di James Cameron è già nella top10 all time!

In queste ore Avatar La via dell acqua non ha soltanto superato Top Gun Maverick diventando il miglior incasso del 2022, ma in un colpo solo il sequel di James Cameron ha messo la freccia e si è anche assicurato un posto d'onore nella top-10 dei maggiori incassi di tutti i tempi.

L'epopea fantascientifica targata 20th Century Studios/Disney, infatti, oltre al sequel di Tom Cruise ha scavalcato anche Furious 7, rubandogli la posizione numero 10 nella classifica dei migliori incassi di tutti i tempi a livello globale, a quota 1,515 miliardi di dollari. Come se non bastasse, nelle ore successive Avatar 2 ha superato anche The Avengers, il primo film della saga crossover dei Marvel Studios, fermo a 1,518 miliardi a livello globale: attualmente dunque il film di James Cameron è seduto alla posizione numero 9 della classifica all-time, dalla quale osserva famelico le posizioni 8 (Il re leone, 1,663 miliardi), 7 (Jurassic World, 1,671 miliardi) e soprattutto la posizione 6 (Spider-Man: No Way Home, 1,9 miliardi).

Nel frattempo, grazie ad un incasso di 717.293 euro giovedì 5 gennaio, con una media di 1.749, in Italia Avatar: La via dell'acqua ha superato i 33 milioni di euro (33,179 per la precisione) avvicinandosi un altro po' ai 37 milioni de Il re leone (2019). Anche nel nostro mercato, Avatar 2 è entrato nella top10 all time dei maggiori incassi di sempre.

Che cosa porterà la Befana nella calza di James Cameron durante il week-end in arrivo? Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sulla trionfale cavalcata di Avatar 2 al box office.