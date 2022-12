Avatar 2 supera Spider-Man: No Way Home: in Italia è il miglior incasso della pandemia

Come ampiamente promesso dai numeri di ieri, Avatar La via dell acqua ha fatto meglio di Spiderman No Way Home e con i conteggi ufficiali di giovedì 29 dicembre il film di James Cameron ha superato gli incassi totalizzati da quello Marvel nel mercato italiano.

Chi aveva schernito il nuovo Avatar dopo la partenza 'sotto le aspettative' o aveva temuto per i suo risultati, ora non potrà che ricredersi: noi ve lo avevamo detto fin dall'inizio che quella del film di James Cameron sarebbe stata una corsa sul lungo e non uno sprint sui cento metri, e infatti anche se nel week-end d'apertura Spidey aveva vinto nel confronto, in due settimane in Italia Avatar: La via dell'acqua ha superato la cifra totale di Spider-Man: No Way Home: ieri giovedì 29, infatti, il film ha oltrepassato i 25 milioni di incasso (al momento della stesura di questo articolo si trova a quota 25,5 milioni, per la precisione), una cifra che in due settimane ha superato i 24,9 milioni di euro ottenuti dal film Marvel Cinematic Universe nel corso di tutta la sua programmazione nelle sale italiane.

Il sequel di James Cameron è adesso ufficialmente il miglior incasso dell'era della pandemia in Italia, e con questo ritmo (oltre un milione al giorno nei giorni infrasettimanali) potrebbe riuscire a superare anche il totale di Avengers: Endgame, che nel 2019 si era fermato (sempre in Italia) a 30 milioni. A livello globale, invece, solo due film hanno fatto meglio de La via dell'acqua negli ultimi anni: Top Gun: Maverick e proprio Spider-Man: No Way Home, fermi rispettivamente a 1,4 miliardi e 1,9 miliardi totali.

Ma alla luce degli ultimi risultati molti analisti si sono ricreduti e adesso sostengono che Avatar 2 potrebbe arrivare a 2 miliardi complessivi: ce la farà davvero? Staremo a vedere, quindi rimanete sintonizzati!