Avatar 2 supera anche Il re leone: è il settimo miglior incasso di sempre in Italia

Avatar 2 ha superato i 500 milioni negli USA e si sta avvicinando sempre di più al tetto dei due miliardi di dollari, ma nel frattempo il sequel di James Cameron continua a infrangere record anche in Italia.

Dopo gli ottimi incassi accumulati nella giornata dell'Epifania, venerdì 6 gennaio 2023, il blockbuster targato 20th Century Studios non ha minimamente rallentato durante le proiezioni di sabato 7, quando ha incassato la bellezza di 1,3 milioni di euro, con un nettissimo +111% rispetto ad una settimana fa e una media di 2.888: questa cifra spinge il film diretto da James Cameron oltre i 36 milioni, per un totale di 36,2 milioni. Ma dato che questo numero non comprende gli incassi che il film porterà a casa oggi domenica 8 gennaio, va segnalato che nelle prossime ore Avatar: La via dell'acqua supererà Il re leone, il remake di Jon Favreau, che dal 2019 è fermo a quota 37 milioni di euro.

Quando il sorpasso avverrà (ma sta già avvenendo con le proiezioni del pomeriggio) Avatar 2 diventerà il settimo miglior incasso nella storia del box office italiano, un risultato straordinario che aggiunge un nuovo record al cinturone di questo kolossal che non accenna a placarsi: a questo punto tutto sembra possibile, e Checco Zalone farebbe meglio ad iniziare a guardarsi le spalle, dato che Che bella giornata e Tolo Tolo non sembrano più così lontani come apparivano qualche giorno fa, a 43 e a 46 milioni di euro rispettivamente.

Nel frattempo, visto il successo ottenuto a livello globale, James Cameron ha confermato che i sequel di Avatar sono ufficiali e che la saga di Pandora continuerà fino ad Avatar 5.