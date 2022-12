Avatar 2 supera il mezzo miliardo in 4 giorni: in Italia va oltre i 13 milioni

Continua la crescita di Avatar La via dell acqua al box office internazionale, col primo sequel della saga di James Cameron che cresce giorno dopo giorno in fatto di incassi, tanto in Italia quanto negli Stati Uniti.

Con i riconteggi degli incassi nel mercato nord-americano, è stato confermato che Avatar: La via dell'acqua ha fatto meglio del previsto nel suo primo martedì, con un incasso totale di 18,3 milioni rispetto ai precedentemente annunciati 17,5 milioni. Il risultato segna anche un +13% rispetto a lunedì e il miglior martedì del 2022, superando i 17 milioni di Minions: Rise of Gru. Questo porta il totale nazionale del sequel diretto da James Cameron a 168,6 milioni di dollari, mentre a livello globale nel solo martedì è stato di 58,5 milioni. Al momento, il totale internazionale di Avatar: La via dell'acqua è di 387,3 milioni, che aggiunti agli incassi domestici portano l'incasso globale oltre il mezzo miliardo, 555,9 milioni.

Nel frattempo, Avatar: La via dell'acqua ha ingranato anche in Italia: il film ha superato ieri mercoledì 21 dicembre la soglia dei 12 milioni, e con le prime posizioni del pomeriggio di oggi 23 dicembre supererà di slancio i 13 milioni: solo ieri il sequel ha incassato 1,015 milioni di euro, un calo lievissimo del 32% rispetto al mercoledì di una settimana fa, il giorno d'esordio, arrivando ad un totale di 12,9 milioni. Staremo a vedere come si comporterà il film nel suo secondo venerdì e soprattutto nel suo secondo weekend. Gli analisti, comunque, hanno rispolverato il vecchio mantra: "Mai scommettere contro James Cameron".

