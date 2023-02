Avatar 2 supera anche Che Bella Giornata: sesto miglior incasso di sempre in Italia!

Dopo aver superato The Avengers conquistando la top 10 all time negli USA, il kolossal Avatar: La via dell'acqua in queste ore ha raggiunto anche un altro grandissimo risultato al box office italiano.

Nella giornata di ieri, venerdì 3 febbraio, il sequel scritto, diretto e prodotto da James Cameron ha infatti incassato altri 63mila euro, chiudendo in quinta posizione l'ultimo giorno prima del week-end e posizionandosi dietro Bussano alla porta (quarto), Il primo giorno della mia vita (terzo), Gli spiriti dell'isola (secondo) e il film concerto BTS: Yet to come in cinemas (ancora in prima posizione). Il risultato del sequel di Avatar porta il totale a 43,5 milioni, che significano il sesto posto nella classifica all-time del box office italiano: Che Bella Giornata di Gennaro Nunziante, che nel 2011 era arrivato a quota 43,4 milioni di euro, cede il posto e scala in settima posizione.

Ora davanti ad Avatar: La via dell'acqua, affacciato sulla top5 di tutti i tempi, ci sono soltanto Avatar di James Cameron (68,6 milioni), Quo vado? di Gennaro Nunziante (65 milioni), Sole a catinelle di Gennaro Nunziante (51,9 milioni), Titanic di James Cameron (50 milioni) e Tolo Tolo di Checco Zalone (46 milioni).

Nel frattempo, rimanete collegati: tra poco sapremo se davvero Bussano alla porta riuscirà a superare Avatar La via dell acqua negli USA, mettendo così fine ad una striscia consecutiva di week-end alla posizione numero uno a livello domestico che dura dal 16 dicembre scorso.