Avatar 2 supera 1,9 miliardi, Spider-Man: No Way Home trema: in Italia sopra i 40 milioni

Avatar: La via dell'acqua non accenna a fermarsi al box office mondiale, e dopo un ricco week-end del Martin Luther King Day negli Stati Uniti il sequel di James Cameron ha varcato ufficialmente la soglia dei 1,9 miliardi di dollari a livello globale.

Il record del box office post-pandemia di Spider-Man: No Way Home adesso vacilla, dato che al nuovo film di James Cameron restano poco più di dieci milioni per superare il risultato ottenuto dal titolo Marvel Cinematic Universe co-prodotto da Marvel Studios e Sony Pictures, che attualmente 'attende' a 1,916 miliardi (Avatar 2 è a quota 1,903).

Nel frattempo in Italia, dopo aver superato il totale de Il re leone qualche giorno fa, Avatar: La via dell'acqua ha oltrepassato i 40 milioni di euro totalizzando oltre 4,5 milioni spettatori: “Il successo straordinario di Avatar: La Via dell’Acqua non solo ci rende orgogliosi come azienda ma ci permette di guardare al futuro del cinema in Italia con positività”, ha dichiarato Daniel Frigo, Amministratore Delegato The Walt Disney Company Italia. “Grazie al grandissimo lavoro di tutti gli esercenti e di tutte le persone coinvolte nel lancio, il team di Disney Italia, partner e licenziatari, Avatar ha infatti generato un effetto positivo a cascata durante le festività, di cui il beneficiario finale è l’intera filiera cinematografica, riportando nelle sale tante persone che si erano allontanate con la pandemia. Nel 2023 occorre continuare a lavorare in questa direzione comune ed è questo l’impegno che porteremo avanti nell’anno delle celebrazioni del centenario della Walt Disney Company, dando sostegno alla sala con l’uscita di moltissimi film di generi diversi che continueranno a ricordare a tutto il pubblico italiano l’unicità dell’esperienza e la bellezza della visione di un film al cinema: Ant-Man and The Wasp: Quantumania, Gli Spiriti dell’Isola, La Sirenetta, Indiana Jones, Guardiani della Galassia Vol. 3, The Marvels, Haunted Mansion ma non solo… Perché il successo di un singolo sia il successo di tutti così come l’impegno per il futuro del cinema”.

Vi ricordiamo che la Disney ha anche comunicato che Avatar 2 resterà al cinema in Cina più a lungo del previsto.