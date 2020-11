Avatar 2, straordinaria Kate Winslet: battuto il record di apnea di Tom Cruise

Per recitare su Pandora non basta il semplice talento attoriale: il mondo abitato dai Na'vi richiede una certa predisposizione allo sforzo fisico e delle doti atletiche superiori alla media. Quelle, insomma, che sembrano decisamente non mancare alla nostra Kate Winslet!

Sul set di Avatar 2, infatti, la star di Titanic si è tolta una bella soddisfazione in attesa di quelle che, speriamo, arriveranno prima o poi dal botteghino: Winslet ha infatti resistito in apnea per più di sette minuti, battendo il record precedentemente stabilito da un suo altrettanto illustre collega.

Stiamo parlando naturalmente di colui che quando c'è da rischiare la vita o mettersi alla prova in qualche modo è sempre in prima fila, ovvero Tom Cruise: l'attore aveva infatti trattenuto il respiro per sei minuti durante le riprese di Mission: Impossible - Rogue Nation. Un record difficile da eguagliare, ma che ora è stato addirittura stracciato dalla protagonista del sequel del primo, storico film di James Cameron.

Di recente, intanto, alcune foto dal set di Avatar 2 ci avevano mostrato proprio le sessioni subacquee di Kate Winslet; a proposito di tenuta fisica, invece, Sigourney Weaver ha parlato degli sforzi richiesti da Avatar, ribadendo di essere ancora in perfetta forma e di riuscire a reggere senza problemi sei minuti di apnea.