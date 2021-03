Avatar 2, Stephen Lang parla del ritorno di Miles Quaritch nei sequel

Come sappiamo, il "cattivo più cattivo" di tutti e quattro i sequel di Avatar sarà il Miles Quaritch interpretato da Stephen Lang, e oltre a domandarci come sia riuscito a salvarsi la vita dopo la battaglia finale su Pandora, è interessante capire quali saranno i suoi cambiamenti fisici nel corso dell'epopea fantascientifica.

Ne ha parlato allora lo stesso Lang durante un'intervista con Comingsoon.net, rivelando: "Nel primo film avevo un fisico molto gonfio e pompato, e in Avatar 2 in verità sarò più snello. Snello ma comunque definito, direi. Questo sicuro". Questo significa comunque che torneremo a rivederlo nella sua forma umana, a quanto pare, e non come Spirito di Pandora o altro, almeno stando alle sue parole.



E continuando: come riuscirà a mantenersi un personaggio interessante lungo un percorso cinematografico di quattro nuovi film? Risponde Lang: "Diciamo che non sarà sempre lo stesso. Non voglio aggiungere altro. Credo che se non avesse funzionato, James Cameron non lo avrebbe reso il villain di cinque film. Dove lo porta a lui come regista e sceneggiatore? E a me come attore? Credo che possiate aspettarvi aree di crescita estrema nel personaggio. Ha intrapreso un viaggio".



Ricordiamo che nei piani di James Cameron la saga di Avatar continuerà fino all'episodio 5, con i lavori che finora si sono conclusi solo fino al terzo episodio: la data di uscita del primo sequel, ad oggi noto come Avatar 2, è fissata al 16 dicembre 2022.

Una sinossi preliminare ha rivelato che il film sarà una storia sulla famiglia Sully e su cosa dovranno fare i protagonisti per tenerla unita: Jake e Neytiri hanno una famiglia, ma saranno costretti a lasciare la loro casa ed esplorare le diverse regioni di Pandora, impiegando diverso tempo sull'acqua, intorno all'acqua e nell'acqua. Avatar 2 vedrà il ritorno di alcuni membri del cast presenti anche nel primo film, tra cui Sam Worthington, Zoe Saldana, Giovanni Ribisi, Stephen Lang e Matt Gerald.



Tra le new entry anche Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, David Thewlis, Vin Diesel e CJ Jones.