Avatar 2 e Stephen Lang: ''Cameron disse che sarei ritornato, ma pensai fosse ubriaco''

Dopo la conferma da parte di James Cameron di Avatar 6 e 7 , l'attesa per la pellicola (seguito del primo film del 2009) si fa sempre più febbrile. Questa volta a raccontare qualcosa di inedito sul progetto è stato Stephen Lang, il colonnello Quaritch.

Nel secondo capitolo di Avatar avremo l'opportunità di rivedere sullo schermo quegli stessi volti che hanno reso iconico il primo film, anche se in ruoli diversi. Tra i vari che invece vestiranno gli stessi panni del 2009 ritroviamo Stephen Lang, che per il suo Quaritch si aspettava un futuro ben diverso.

Il militare dal grilletto facile è stato l'antagonista principale del primo film di Avatar ed è stato ucciso (in modo inequivocabile e soddisfacente) alla fine della pellicola. In una recente intervista rilasciata alla rivista Empire, Lang ha dichiarato di essersi "un po' dimenticato" della rivelazione a sorpresa che il regista James Cameron gli fece molti anni fa sul suo ritorno in un sequel.

All'epoca, infatti, l'attore non aveva preso Cameron sul serio e aveva pensato che il regista avesse bevuto "una birra di troppo o qualcosa del genere", ha dichiarato divertito Lang.

Non vediamo l'ora di poter ammirare questo Quaritch 2.0 che, a detta dell'attore, è: ''Un avatar autonomo geneticamente modificato, forse ancora più interessante del precedente''. Con la pellicola in uscita il 16 dicembre, date un occhio ai fondali marini di Pandora nel nuovo poster IMAX di Avatar: La via dell'acqua!