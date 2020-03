Avatar 2: per Stephen Lang batterà il record d'incassi di Avengers: Endgame

Nel corso di un'intervista recentemente concessa a The National, Stephen Lang ha dichiarato che Avatar 2 batterà il record di incassi che adesso appartiene ad Avengers: Endgame, dopo aver battuto quello del primo film del franchise di James Cameron un anno fa.

Lang sembra piuttosto sicuro che il primo sequel del film riporterà James Cameron sulla vetta del box-office mondiale: "Me lo aspetto", ha ribadito con una certa sicurezza l'attore, che riprenderà il ruolo del Colonnello Miles Quaritch. Nel corso della stessa intervista, Lang ha ampiamente parlato del suo ritorno nei panni del personaggio, nonostante questi muoia apparentemente alla fine del primo film del 2009: "È soddisfacente sapere che il personaggio è stato apprezzato abbastanza da lasciare il segno, tanto da far dire [a James Cameron] 'non abbiamo ancora finito con lui'. Questo inizialmente è stato meraviglioso per me. Il mio compito è quello di sostenere il ruolo che sto interpretando, quindi è molto soddisfacente avere del tempo in più per approfondire Quaritch, scoprire le motivazione che lo spingono, parlare di lui e, si spera, sfidare le aspettative che gli spettatori hanno verso di lui per crearne di nuove. Ora sto lavorando con una tela molto più ampia di quanto non fosse nel primo Avatar, mi tiene in contatto con James Cameron per esplorare altre città e poter esaminare il personaggio del dettaglio. Questo per me è davvero stimolante e soddisfacente".

Continuando: "Lui si è evoluto, sicuramente. Stiamo facendo altri quattro film, quindi saremmo nei guai se non avesse una evoluzione. E non è sempre una questione di evoluzione, quanto di diventare più profondi e coinvolti. Sono ancora in piena fase di scoperta. C'è sempre qualcosa da scoprire mentre lavoriamo perché non siamo ancora vicini alla fine con questo processo".

Oltre a Lang, nel cast di Avatar 2 ritroveremo anche Zoe Saldana, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder e Matt Gerald, mentre le new entry sono - tra gli altri - Kate Winslet, Michelle Yeoh, Jemaine Clement e Vin Diesel. Avatar 2 è atteso nelle sale americane il 17 dicembre 2021. I restanti sequel usciranno poi a cadenza biennale da lì fino al 2027. Nell'attesa vi lasciamo ai primi concept di Avatar 2.