Avatar 2, Stephen Lang ammette: ''La chiamata di Cameron una benedizione''

In Avatar tutti devono tutto a qualcuno. Se James Cameron deve ringraziare Lawrence d'Arabia per essere un caposaldo della sua cultura cinematografica, è l'attore Stephen Lang che deve molto al regista canadese ed al suo colonnello Miles Quaritch!

Manca davvero poco all'uscita di Avatar 2 e le interviste, rilasciate da attori ed addetti ai lavori, non fanno che moltiplicarsi a vista d'occhio. L'ultimo in ordine di tempo a svelare qualche dettaglio in più su La via dell'acqua è stato l'attore Stephen Lang.

Come sappiamo il suo Quaritch muore per mano del personaggio di Saldana nel primo Avatar e, per ovvia ragione, la sua presenza anche nella seconda pellicola ha lasciato tutti alquanto perplessi. Lo stesso Lang non si aspettava una chiamata da parte di Cameron per questo secondo lavoro, rivelando: ''James non mi aveva promesso che avrei fatto parte di Avatar 2, ma ad un certo punto mi ha detto che il personaggio del colonnello Quaritch sarebbe tornato!''.

L'attore ha poi continuato: ''Naturalmente ero contento ed entusiasta perché, come sapete, alla fine di Avatar c'è...un certo finale. Quando si ricevono due frecce molto grandi nel petto, si potrebbe pensare di essere finiti a quel punto. Quindi è stata una grande gratificazione ed una benedizione aver ricevuto quella chiamata!''.

Chissà se vedremo Quaritch anche in futuro. Per il momento James Cameron ci rassicura di una cosa: Avatar 6 e 7 si faranno!