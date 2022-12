Avatar 2, una star sulla svolta di QUEL personaggio: potrà mai redimersi?

Avatar: La via dell'acqua ha già ottenuto un successo incredibile nel suo primo week-end di programmazione e nel frattempo i protagonisti del film rilasciano diverse interviste in cui raccontano la lavorazione sul set e approfondiscono meglio alcuni personaggi. In questi giorni una star in particolare ha parlato del suo ruolo.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Avatar: La via dell'acqua, la cui durata ha creato delle tensioni tra James Cameron e Disney.



In una recente intervista l'attore Stephen Lang ha parlato di Quaritch e ha risposto ad una domanda sull'evoluzione del personaggio: potrebbe redimersi?



"Penso che si debba sempre rimanere aperti alla possibilità. Chi può dirlo? Voglio dire, questo è un mondo misterioso. Avatar 2 funziona in modi strani e, volenti o nolenti, ora fa parte di quel mondo. Quello che ha imparato è che non può modellare quel mondo secondo i suoi desideri, nel modo in cui vuol far le cose. Ha bisogno di adattarsi. E quindi penso che in quelle circostanze tutto sia possibile. Ritengo personalmente che sia redimibile? Sì, certo. Si redimerà? Non posso dirlo" ha concluso Lang.



ll secondo capitolo di Avatar riserva già qualche sorpresa sul personaggio di Stephen Lang, rispetto al primo film del 2009.

Tutto è possibile, come ha specificato l'attore. Che abbiate o meno visto il film potete recuperare la nostra recensione di Avatar: La via dell'acqua.