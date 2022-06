Avatar 2, questo spettacolare trailer IMAX invoglia a correre in sala!

Quando uscì, Avatar fu un'esperienza di sala senza pari. Quest'anno, tredici anni dopo, il secondo capitolo a firma James Cameron - primo sequel di quattro - si preannuncia all'altezza del precedente, sicuramente dal punto di vista visivo. Cosa di meglio, allora, se non godere di questo nuovo trailer in versione IMAX?

Non serve nascondere che il film di James Cameron, già con l’arrivo della data d’uscita e più che mai dopo la visione del trailer, è diventato uno dei film più attesi dell’anno, se non IL blockbuster del 2022. Ma di quei blockbuster che solo Cameron sa fare e che nelle sue mani guadagnano un’aura quasi autoriale: sicuramente di epopea, sicuramente di kolossal che solo la magia della sala cinematografica può condensare. Inizialmente erano state leakate le prime immagini di Avatar 2, poi è stata la volta del trailer di Avatar La Via dell'Acqua.

E per chi abbia la fortuna di avere una sala IMAX nel raggio di qualche chilometro – anche se siamo sicuri che in molti sarebbero disposta a una trasferta solo per assistervi – una visione a 360 gradi è d’obbligo. Se poi avete anche la possibilità di avvicinarvi all’IMAX anche in home video, magari con un bel 4K o più, questo è il trailer che fa per voi. La massima risoluzione possibile per quel minuto e mezzo che avevamo già visto tre settimane fa, ma che farà una netta differenza quando ci troveremo in sala, pronti a rincontrare praticamente tutti gli interpreti del primo film più qualche nuova aggiunta: Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement e Kate Winslet.

In questo primo sequel, teso cioè a gettare le basi per una saga che dovrebbe cadenzare le proprie uscite ogni due anni da qui al 2028 – c’è da chiedersi quali saranno i nuovi ritrovati della computer grafica per allora – ritroveremo dunque Jake e Neytiri dieci anni dopo gli eventi del primo film: i due hanno ora messo su famiglia composta anche da due figli. E proprio quella famiglia sarà l'elemento fondamentale di una storia che sembra voler mettere ancora una volta in pericolo non solo i nostri due protagonisti, ma anche Pandora e l'intera razza Na'vi. A fare da sfondo le nuove colonie oceaniche del pianeta, che ci raccontano – più che mai in questo trailer – come l’immaginario creativo di Cameron non possa far altro che espandersi, anche a diversi anni di distanza. Quali le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti!